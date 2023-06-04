Акция протеста в Белграде: демонстранты призвали к отставке президента Вучича

В столице Сербии вот уже пятую неделю подряд проходят акции против насилия. Поводом стали случаи массовой стрельбы с многочисленными жертвами. Последние демонстрации носят антиправительственный характер
Тысячи людей приняли участие в акции протеста в Белграде. Демонстранты выступили против насилия. Они требовали отставки президента Александра Вучича, главы МВД Братислава Гашича и главы Агентства безопасности и информации Александра Вулина, а также закрытия провластных таблоидов и телеканалов из-за пропаганды ненависти и вульгарного контента.
Манифестанты прошли по центральным улицам сербской столицы к зданию администрации президента. Демонстранты запустили в небо воздушные шары с прикрепленным к ним плакатом с надписью "Вучич, уходи!"
Шествие состоялось спустя месяц после трагических инцидентов, жертвами которых стали 18 человек. Третьего мая в одной из белградских школ открыл стрельбу подросток. Через день молодой мужчина расстрелял прохожих в окрестностях муниципалитета Младеновац.
Протестующие обвиняют Вучича в незаконном захвате контроля над всеми государственными учреждениями. Президент это отрицает, утверждая, что оппозиционные группы хотят свергнуть его силой. Вучич назвал протесты политическим трюком.
Президент-популист отказывается уйти в отставку.
Об этом Александр Вучич заявил проправительственному телеканалу.
Антиправительственные демонстрации под лозунгом "Сербия против насилия" проходят в Белграде пятую неделю подряд.