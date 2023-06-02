Железнодорожная катастрофа в Индии. Десятки погибших

Euronews

На востоке страны столкнулись три поезда. Сотни пострадавших. Службы спасения прибыли на место

До 70 возросло число погибших в результате столкновения трех поездов в штате Одиша на востоке Индии. Не менее 400 пострадали. По данным местной полиции, в пятницу вечером в районе города Баласор пассажирский поезд столкнулся с другим пассажирским составом и частично сошел с рельсов. Несколько вагонов оказались на соседнем пути, и в них врезался еще один поезд, скорый "Коромандельский экспресс", следовавший из Калькутты в Ченнаи.

Пока нет точной информации о причинах трагедии, а местные СМИ предлагают различные версии и указывают большее число погибших.

Власти опасаются, что многие пассажиры могут оставаться заблокированными в поврежденных вагонах. Спасательная операция идет полным ходом, больницы Баласора и окрестностей готовятся принимать раненых.