Столкновение двух поездов в Греции: более 30 погибших

Столкновение двух поездов в Греции: более 30 погибшихКомментарии
Euronews
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По меньшей мере 32 человека погибли и десятки получили ранения в результате столкновения пассажирского и грузового поездов в Греции.
Инцидент произошел поздней ночью недалеко от города Лариса в районе населенного пункта Темпе. Как сообщается, в пассажирском составе находилось около 350 человек. Поезд шел из Афин в Салоники. Товарный состав двигался в обратном направлении.
В результате столкновения с рельсов сошли первые три вагона пассажирского поезда, начался пожар. Обстоятельства произошедшего, как и причина аварии, выясняются.
Из 85 пострадавших состояние 25 оценивается как тяжелое.
К месту происшествия направляется тяжелая техника для разбора груд искореженного металла. Для оказания помощи была привлечена армия.