Железнодорожная катастрофа на юге Индии

Два поезда столкнулись недалеко от индийского Визианагарама. Погибли не менее 13 человек, десятки получили ранения.

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По меньшей мере 13 человек погибли в результате столкновения двух поездов на юге Индии, еще 50 получили ранения разной степени тяжести. Авария произошла в районе Визианагарама. Причины выясняются.

Одна из версий - человеческий фактор. Ошибку, возможно, совершил один из машинистов. Но не исключатся и техническая неисправность.

Индия имеет четвёртую по протяжённости железнодорожную сеть в мире, и подобные инциденты в стране происходят переодически, несмотря на усилия по обновлению поездов и инфраструктуры.

В железнодорождной кататсрофе в июне в Индии погибли 275 человек, более 1000 получили ранения.