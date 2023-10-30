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Железнодорожная катастрофа на юге Индии

Спасатели на месте столкновения двух пассажирских поездов в районе Визианагарама, штат Андхра-Прадеш, Индия, воскресенье, 29 октября 2023 года.
Спасатели на месте столкновения двух пассажирских поездов в районе Визианагарама, штат Андхра-Прадеш, Индия, воскресенье, 29 октября 2023 года. Авторское право AP/AP
By Кнарик Хачатрян
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Два поезда столкнулись недалеко от индийского Визианагарама. Погибли не менее 13 человек, десятки получили ранения.

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По меньшей мере 13 человек погибли в результате столкновения двух поездов на юге Индии, еще 50 получили ранения разной степени тяжести. Авария произошла в районе Визианагарама. Причины выясняются. 

Одна из версий - человеческий фактор. Ошибку, возможно, совершил один из машинистов. Но не исключатся и техническая неисправность. 

Индия имеет четвёртую по протяжённости железнодорожную сеть в мире, и подобные инциденты в стране происходят переодически, несмотря на усилия по обновлению поездов и инфраструктуры.

В железнодорождной кататсрофе в июне в Индии погибли 275 человек, более 1000 получили ранения.

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