США. Крушение поезда с этанолом вызвало пожар

В штате Миннесота сошел с рельсов и загорелся поезд, который перевозил, в том числе, этанол.

В результате катастрофы также загорелось несколько автомобилей, но о жертвах и пострадавших не сообщается. Жители близлежащих домов были эвакуированы.

Это уже не первая железнодорожная авария в США за последнее время. В феврале в штате Огайо сошел с рельсов поезд с опасными веществами. В двадцати вагонах перевозился винилхлорид – ядовитое и легковоспламеняющееся вещество, чьи продукты горения представляют опасность для окружающей среды и канцерогенны.

1 марта во Флориде перевернулись пять вагонов, в том числе две цистерны с пропаном. По данным местных властей, никто не пострадал и разлива не произошло.