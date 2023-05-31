Перемирие подходит к концу, бои уже начались

В Судане возобновились ожесточённые бои, хотя срок перемирия ещё только подходит к концу. Стороны используют тяжёлую артиллерию и авиацию.

Перемирие в Судане близится к концу, а бои уже начались. В сообщениях указывается, что противоборствующие армия и силы спецназа используют широкий спектр вооружений, включая тяжёлую артиллерию и авиацию, для нанесения ударов по городам и окраинам. Наиболее интенсивные бои идут в районе Южного Дарфура.

"Мы готовы сражаться до победы", — заявил командующий суданской армией Абдель Фаттах аль-Бурхан во время посещения позиций в столице Хартуме.

Эскалация продолжается, несмотря на очередные документы о перемирии, подписанные в Джидде: армия и представитель спецназа договорились о продлении режима прекращения огня всего на 5 дней.

Ожесточённые бои в Судане вспыхнули в середине апреля после столкновений по поводу планов поставить военизированные силы оперативной поддержки под контроль армии. Стороны имеют разные взгляды на политическое будущее страны, они обвиняют друг друга в предательстве национальных интересов ради личных амбиций и убийствах мирных жителей.

По данным ВОЗ, в этом конфликте погибло не менее 850 человек, по данным провозащитных организаций - более 1800.