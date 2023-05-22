Недельное перемирие вступает в силу в Судане

Euronews

Недельное перемирие между противостоящими в Судане с середины апреля армией и военизированными формированиями заключено накануне в Джидде при посредничестве США и Саудовской Аравии. Оно должно начаться в понедельник вечером, в 20.45 по местному (21.45 по московскому времени).

Предыдущие соглашения о прекращении огня нарушались, отмечают обозреватели, но данное будет обеспечиваться механизмом мониторинга при поддержке США, Саудовской Аравии и международного сообщества, говорится в заявлении по итогам переговоров сторон. Они проходили в Джидде в течение двух недель и завершилиcь подписанием соглашения, которое также предусматривает распределение гуманитарной помощи, восстановление доступа населения к воде, электричеству, вывод войск из больниц и других важных инфраструктурных объектов.

В традиционной воскресной проповеди перед собравшимися на площади Святого Петра верующими папа Франциск выразил обеспокоенность тем, что, несмотря на все усилия, в Судане продолжаются боевые действия.

Пожалуйста, давайте не будем привыкать к конфликтам и насилию! Давайте не будем привыкать к войне, пожалуйста! Франциск глава Римско-католической церкви

В ходе начавшегося 15 апреля военного конфликта между армией генерала Абделя Фаттаха аль-Бурхана и военизированными Силами быстрой поддержки (RSF) генерала Мохамеда Хамдана Дагло погибли, про данным ООН, около тысячи человек, более миллиона граждан этой одной из беднейших стран мира стали беженцами и перемещёнными лицами.