На фоне объявленного недельного перемирия армия Судана призывает резервистов вернуться в ряды вооруженных сил. Наблюдатели отмечают, что усиление такое армии в борьбе с формированиями Сил быстрого реагирования только обострит конфликт

На фоне объявленного недельного перемирия армия Судана призывает резервистов вернуться в ряды вооруженных сил.

Наблюдатели отмечают, что такое усиление армии в борьбе с формированиями Сил быстрого реагирования только обострит конфликт.

На протяжении недельного перемирия в стране не утихают боевые действия. Однако представители Саудовской Аравии и США, контролирующие исполнение условий прекращения огня, заявили в пятницу, что ситуация постепенно улучшается.

Тем не менее, призыв к резервистам свидетельствует о том, что военные готовятся к затяжному конфликту.