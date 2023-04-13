Тревога в Японии из-за ракетного пуска КНДР

Euronews

Жителям префектуры Хоккайдо на севере Японии был приказано срочно укрыться в зданиях, подземных станциях метро и убежищах из-за угрозы падения северокорейской ракеты.

В Минобороны Японии полагают, что запущенная Пхеньяном ракета была межконтинентальной. В итоге она упала за пределами территориальных вод и исключительной экономической зоны Японии

"Этот пуск является возмутительным актом провокации в отношении всего международного сообщества. Ряд действий Северной Кореи, включая неоднократные запуски баллистических ракет, угрожают миру и безопасности Японии, региона и международного сообщества и абсолютно неприемлемы", — заявил генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно.

На вокзале в Сеуле новости об испытаниях, проведенных Северной Кореей, вызывают не удивление, а гнев:

— Международное сообщество не должно мириться с этим. Санкции должны быть более жесткими, чем сейчас.

— Я не поддерживаю (ядерные разработки Северной Кореи), но я понимаю, почему они не хотят от них отказываться — это все, что у них есть.

В Вашингтоне призвали Пхеньян незамедлительно прекратить ведущие к дестабилизации действия. Пекин заявляет, что США следует создать условия для снижения напряженности и возобновления диалога.