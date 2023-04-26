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Южная Корея

"Любая ядерная провокация со стороны КНДР приведёт к падению режима"

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Джо Байден заверил руководство Южной Кореи во всесторонней поддержке со стороны США
Джо Байден заверил руководство Южной Кореи во всесторонней поддержке со стороны США   -  Авторское право  Andrew Harnik/Copyright 2023 The AP. All rights reserved
 euronews

Предполагаемая ядерная атака со стороны Северной Кореи приведет к "концу" режима, заявил в среду президент США Джо Байден во время совместной пресс-конференции с президентом Южной Кореи Юн Сук Ёлем, которая состоялась в Белом доме.

"Ядерная атака Северной Кореи против США, их союзников или партнеров неприемлема и приведет к концу любого режима, который предпримет такие действия," - сказал Байден.

Президент Южной Кореи Юн Сук Ёль добавил, что ответ на нападение Северной Кореи будет быстрым, ошеломляющим и задействует все средства, включая ядерное оружие США.

Байден с почестями принял Юк Сук Ёля в Белом доме. Оба лидера настаивали на "нерушимом союзе" двух стран и подписали соглашение об укреплении военного сотрудничества против Северной Кореи.

США впервые предоставят Южной Корее центральную роль в стратегическом планировании использования ядерного оружия в случае конфликта с КНДР в обмен обещание Сеула не стремиться к созданию собственного ядерного оружия.

Как пишет New York Times, по словам американских чиновников, соглашение, которое обе стороны называют Вашингтонской декларацией, стало центральной частью государственного визита президента Южной Кореи в США на этой неделе.

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