Обстрел российских территорий и Донбасса

Euronews

Россия обвиняет украинскую армию в массированных обстрелах и гибели мирных жителей. ООН зафиксировала около 9 000 погибших среди гражданского населения Украины.

Москва обвиняет украинскую армию в массированных обстрелах российского города Шебекино и оккупированного Луганска. "В Шебекино сожжены многоквартирные здания и частные дома", - сообщил губернатор Вячеслав Гладков. 4 человека получили ранения.

В Луганской области в результате обстрелов погибли 5 человек, около 20 получили ранения. Российская установленная администрация не уточняет, были ли это гражданские лица или военнослужащие.

Офис Верховного комиссара ООН по правам человека зафиксировал около 9 000 погибших и более 15 000 раненых среди гражданского населения Украины с начала полномасштабного российского вторжения. Подавляющее большинство мирных жителей погибло в результате ракетных обстрело или авиаударов. В ведомстве ООН считают, что реальные цифры значительно выше.

Украинская Генеральная прокуратура говорит, что число погибших может достичь 100 000. Правительство Украины насчитало более 140 000 зданий, разрушенных в течение первого года вторжения.