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Украина

Россия начала наступление в Луганской области

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 Euronews
Украинский танк на линии фронта в районе Кременной, Луганская область
Украинский танк на линии фронта в районе Кременной, Луганская область   -  Авторское право  LIBKOS/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.

Российские войска начали наступление в Луганской области. Как сообщает Институт изучения войны (ISW), темп российских операций вдоль линии Сватово-Кременная на западе Луганской области вырос в течение последней недели.

Как заявил глава Луганской администрации Сергей Гайдай, на Кременском направлении наблюдается "максимальное обострение", и на этом участке российские войска пытаются прорвать украинскую оборону, но "существенного успеха не имеют".

По данным ISW, военное командование РФ полностью привлекло части нескольких дивизий в наступательные действия на этом участке линии фронта.

В ISW отмечают, что российская армия пытается перехватить инициативу на Луганском направлении. Это может привести к их конечной кульминации на линии Сватово-Кременная без достижения целей захвата всей Луганской и Донецкой областей.

"Эта кульминация даст для украинских сил окно возможностей, которое можно будет использовать в собственном контрнаступлении", - добавили в Институте изучения войны.