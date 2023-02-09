Россия начала наступление в Луганской области

Российские войска начали наступление в Луганской области. Как сообщает Институт изучения войны (ISW), темп российских операций вдоль линии Сватово-Кременная на западе Луганской области вырос в течение последней недели.

Как заявил глава Луганской администрации Сергей Гайдай, на Кременском направлении наблюдается "максимальное обострение", и на этом участке российские войска пытаются прорвать украинскую оборону, но "существенного успеха не имеют".

По данным ISW, военное командование РФ полностью привлекло части нескольких дивизий в наступательные действия на этом участке линии фронта.

В ISW отмечают, что российская армия пытается перехватить инициативу на Луганском направлении. Это может привести к их конечной кульминации на линии Сватово-Кременная без достижения целей захвата всей Луганской и Донецкой областей.

"Эта кульминация даст для украинских сил окно возможностей, которое можно будет использовать в собственном контрнаступлении", - добавили в Институте изучения войны.