Путин посетил российские войска в оккупированных Херсонской и Луганской области

Euronews и AFP

Президент России Владимир Путин посетил оккупированные части Херсонской и Луганской областей на юге и востоке Украины, чтобы встретиться с военнослужащими, размещенными там в рамках российской военной операции, начатой более года назад.

В заявлении Кремля не указано, когда состоялась поездка, но говорится, что российский президент поздравил военнослужащих в Херсонской и Луганской областях с православным праздником Пасхи, который отмечался в воскресенье, и подарил им "копии икон".

Это первая поездка Путина в Херсон с начала войны в Украине в феврале 2022 года.

Путин встретился с командующим ВДВ России генералом Михаилом Теплинским и другими высокопоставленными военными чиновниками, чтобы обсудить ситуацию в Херсонской и Запорожской областях, которые Россия аннексировала в сентябре прошлого года.

"Для меня важно услышать ваше мнение о ситуации, выслушать вас, обменяться информацией", - сказал российский президент на видеозаписи, опубликованной Кремлем.

Российская армия оставила город Херсон, столицу региона, в ноябре 2022 года, и отступила через Днепр.

Путин также впервые посетил Луганскую область на востоке Украины, где встретился с военнослужащими российской национальной гвардии, дислоцированной там, сообщили в Кремле.

В марте Путин совершил неожиданные визиты в Крым, аннексированный Россией в 2014 году, и в Мариуполь, украинский портовый город, который был осажден в течение нескольких месяцев и взят российской армией в мае 2022 года.