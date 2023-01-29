Обстрелы Луганской области и Запорожья

По сообщениям минобороны России, по меньшей мере 14 человек стали жертвами украинского ракетного удара по больнице в городе Новоайдар Луганской области. Этот регион почти полностью находится в руках российских войск и самопровозглашённой республики.

По данным российских СМИ, ракеты комплекса HIMARS разрушили двухэтажное здание. В Москве назвали удар "намеренным военным преступлением". В Киеве произошедшее официально не комментировали.

Украинская сторона, в свою очередь, сообщает о массированных российских обстрелах Запорожской области, для которых применяются и ракеты, и артиллерия, и дроны-камикадзе. Вновь высказываются опасения о том, что эти обстрелы могут нанести урон Запорожской АЭС. Территория станции остаётся под российским контролем.