Эрдоган готовится к третьему сроку в разделённой стране

Турки и курды, секуляризм и ислам, сунниты и алевиты – после выборов страна разделена. Вдобавок ко всему Реджепу Тайипу Эрдогану придётся реагировать на инфляцию, восстанавливать юго-восток страны после землетрясения и выстраивать отношения с НАТО, куда стремится Финляндия.

Он находится у власти дольше, чем Ататюрк: на воскресных выборах Рейджеп Тайип Эрдоган подтвердил, что даже после 20 лет управления страной и, несмотря на все катаклизмы, у него солидная электоральная база.

52% голосов, отданных за него во втором туре, позволят ему обращаться по-своему усмотрению с наследием основателя республики, созданной век назад на обломках Османской империи, и продолжить курс на реисламизацию.

Сторонники "раиса" или "соловья Корана" празднуют победу: "Всё прошло так, как я ожидал, я думаю, что победил человек, который приносит пользу нашей стране. Я очень счастлив, мне нравятся его убеждения, остальное неважно. Страна на первом месте", – говорит уличный торговец Гюрсель Озкок.

На противоположном фланге не скрывают своего разочарования, сочувствующие светской оппозиции опасаются дальнейшей зачистки политического поля и ухудшения ситуации с соблюдением прав человека.

Это слова Керема, для которого, как и для 5 миллионов молодых турок, это были первые президентские выборы: "У меня больше нет надежды. Не думаю, что у Турции есть будущее. Я хочу как можно скорее уехать из страны. Я студент инженерного факультета, за границей мне будет лучше".

Приоритетом для Эрдогана ожидаемо станет обуздание инфляции: в апреле она превышала 40% в годовом выражении. Другая важная задача – восстановление районов, пострадавших отземлетрясения 6 февраля. Президент пообещал избирателям, как можно быстрее построить 650 тысяч домов в затронутых бедствием провинциях.

Кылычдароглу не удалось привлечь на свою сторону "глубинный" анатолийский электорат или добиться существенного отрыва от конкурента в Стамбуле и Анкаре, которыми управляют мэры-кемалисты. Тем не менее, результат в почти 48% стал для оппозиции лучшим с тех пор, как в Турции установилась президентская форма правления.