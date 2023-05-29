Эрдоган: ещё 5 лет у руля

В ходе кампании он грозил "внутренним врагам", осыпал бюджетников деньгами и обещал продолжить накачивать экономику дешёвыми кредитами – Реджеп Тайип Эрдоган вырвал себе третий президентский срок.

Эйфория сторонников Реджепа Тайипа Эрдогана на улицах Стамбула, Анкары и других турецких городов – несмотря на то, что в этот раз оппозиции удалось сколотить мощную коалицию, а февральские землетрясения и экономический кризис создали атмосферу ожидания смены власти, действующий лидер страны одержал победу в историческом втором туре президентских выборов.

Разрыв между кандидатами составил около 4 процентных пунктов или порядка 2 миллионов голосов. Лидер исламо-консервативной AKP заручился поддержкой центральных регионов Анатолии, в то время как его соперник кемалист Кылычдароглу ожидаемо лидировал на курдском востоке и на побережье Средиземного и Эгейского морей. В Измире оппозиционер набрал 67% голосов, в Стамбуле и Анкаре его результаты были более скромными – 52% и 51% соответственно.

Выступая с традиционной balkon konuşması ("балконной речью") перед собравшимся возле президентского дворца в Анкаре, Эрдоган, который провёл жёсткую кампанию, основанную на риторике разобщения, произнёс несколько примирительных фраз:

Пришло время сплотиться вокруг наших национальных целей и того, что заставляет нас мечтать, оставив в стороне все дискуссии и споры, связанные с периодом выборов. Реджеп Тайип Эрдоган президент Турциии

Непотопляемого президента поздравили западные лидеры – от Макрона и Шольца до Байдена и генсека НАТО Столтенберга, – которые были бы не против победы евроатлантиста Кылычдароглу. Владимир Путин передал свои поздравления "дорогому другу", а Владимир Зеленский, который также принимает посредничество Анкары с первых дней войны, выразил надежду на "развитие сотрудничества в интересах безопасности и стабильности Европы".

"Я не смог защитить ваши права", – с такими словами обратился к сторонникам лидер основанной Ататюрком Республиканской народной партии. Кемаль Кылычдароглу, проповедовавший инклюзивность и толерантность, резко сменил курс после первого тура. В борьбе за голоса националистов приверженец светской республики усилил антимигрантскую и популистскую риторику, в частности, обещая туркам выселить сирийцев, простить кредиты и сделать бесплатной трансляцию матчей национальной футбольной лиги.

Теперь я хочу попросить вас поддержать борьбу за демократию: сделайте это ради себя, ради своих детей, ради наших пенсионеров, ради наших матерей и отцов, ради наших фермеров и предпринимателей. Кемаль Кылычдароглу лидер Республиканской народной партии

Пока неизвестно, останется ли 74-летний оппозиционер на своём посту или передаст руководство партии другому политику, например, популярному мэру Стамбула Экрему Имамоглу.

Символично, что второй тур президентской гонки совпал с десятой годовщиной протестов против сноса парка Гези, тогда волнения охватили многие города страны. 69-летнему Эрдогану, получившему ещё 5 лет практически безраздельной власти и подконтрольный парламент, теперь предстоит вытаскивать страну из экономической пропасти.