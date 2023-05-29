Эрдоган: ещё 5 лет у руля

В ходе кампании он грозил "внутренним врагам", осыпал бюджетников деньгами и обещал продолжить накачивать экономику дешёвыми кредитами – Реджеп Тайип Эрдоган вырвал себе третий президентский срок.
Эйфория сторонников Реджепа Тайипа Эрдогана на улицах Стамбула, Анкары и других турецких городов – несмотря на то, что в этот раз оппозиции удалось сколотить мощную коалицию, а февральские землетрясения и экономический кризис создали атмосферу ожидания смены власти, действующий лидер страны одержал победу в историческом втором туре президентских выборов.
Разрыв между кандидатами составил около 4 процентных пунктов или порядка 2 миллионов голосов. Лидер исламо-консервативной AKP заручился поддержкой центральных регионов Анатолии, в то время как его соперник кемалист Кылычдароглу ожидаемо лидировал на курдском востоке и на побережье Средиземного и Эгейского морей. В Измире оппозиционер набрал 67% голосов, в Стамбуле и Анкаре его результаты были более скромными – 52% и 51% соответственно.
Выступая с традиционной balkon konuşması ("балконной речью") перед собравшимся возле президентского дворца в Анкаре, Эрдоган, который провёл жёсткую кампанию, основанную на риторике разобщения, произнёс несколько примирительных фраз:
Непотопляемого президента поздравили западные лидеры – от Макрона и Шольца до Байдена и генсека НАТО Столтенберга, – которые были бы не против победы евроатлантиста Кылычдароглу. Владимир Путин передал свои поздравления "дорогому другу", а Владимир Зеленский, который также принимает посредничество Анкары с первых дней войны, выразил надежду на "развитие сотрудничества в интересах безопасности и стабильности Европы".
"Я не смог защитить ваши права", – с такими словами обратился к сторонникам лидер основанной Ататюрком Республиканской народной партии. Кемаль Кылычдароглу, проповедовавший инклюзивность и толерантность, резко сменил курс после первого тура. В борьбе за голоса националистов приверженец светской республики усилил антимигрантскую и популистскую риторику, в частности, обещая туркам выселить сирийцев, простить кредиты и сделать бесплатной трансляцию матчей национальной футбольной лиги.
Пока неизвестно, останется ли 74-летний оппозиционер на своём посту или передаст руководство партии другому политику, например, популярному мэру Стамбула Экрему Имамоглу.
Символично, что второй тур президентской гонки совпал с десятой годовщиной протестов против сноса парка Гези, тогда волнения охватили многие города страны. 69-летнему Эрдогану, получившему ещё 5 лет практически безраздельной власти и подконтрольный парламент, теперь предстоит вытаскивать страну из экономической пропасти.