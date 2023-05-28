Выборы президента Турции: начался подсчет голосов, поданных во втором туре

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В Турции закрылись избирательные участки и начался подсчет голосов на выборах президента страны. Во втором туре борьбу ведут действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган и единый кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу.

Участки для голосования закрылись в 17 часов по местному времени (16:00 CET). Право голоса имеют более 64 миллионов турок, в их числе более шести миллионов голосующих впервые. Проживающие за границей турки - их около 3,5 миллиона избирателей - завершили голосование к 9 мая.

Явка на выборах в Турции обычно высокая. В первом туре проголосовало почти 89% избирателей.

Результаты президентских выборов могут стать известны уже к полуночи.

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