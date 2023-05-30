Атака беспилотников на Москву и область: большая часть сбита системами ПВО

Euronews

Три БПЛА врезались в жилые дома на территории столицы, один из них нес взрывчатые вещества, которые не сдетонировали. Большую часть беспилотников удалось сбить на подлете к Москве.

Ранним утром во вторник Москва и область подверглись атаке беспилотников. Как сообщается, большая часть БПЛА была сбита системами ПВО на подлете к столице, но точное число пока установить не удается.

Как заявили в Минобороны РФ, за атакой стоит Киев, по его данным, в ней было задействовано 8 беспилотников самолетного типа, и все они были поражены. Три были "подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, потеряли управление и отклонились от намеченных целей", а другие пять были сбиты ЗРПК "Панцирь-С" в Подмосковье.

Тем не менее три беспилотника, один из которых нес взрывные устройства, которые не сдетонировали, врезались в многоэтажные дома в Новой Москве, западном и юго-западном округах столицы. Жильцы эвакуированы, работают саперы и экстренные службы.

Утреннюю атаку подтвердили мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев и призвали жителей сохранять спокойствие.

Ранее о работе ПВО сообщали в Истринском, Красногорском и Одинцовском районах Подмосковья.

По некоторым данным, при атаке использовались модифицированные беспилотники, ранее не известные специалистам.