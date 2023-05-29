Дневной обстрел Киева

Euronews

Ранее российские войска вели массированные налёты в основном по ночам

Украинская столица в понедельник подверглась новому российскому ракетному обстрелу — на этот раз среди бела дня. По украинским данным, незадолго до полудня по Киеву были выпущены тактические ракеты «Искандер» — все они были сбиты. Обломки нескольких упали на городских улицах; в Киеве слышали по меньшей мере десять взрывов. Городские власти сообщили об одном пострадавшем.

Военное руководство Украины сообщает, что российские войска меняют тактику — ранее они проводили подобные массированные обстрелы в основном по ночам.

Роман Козак, житель Киева:

«Мы очень устали, устали от этих атак. Невозможно спокойно спать по ночам, потому что постоянно что-то летает, что-то грохочет на улице. Постоянно просыпаешься. Я ухожу в коридор, чтобы было не так страшно было».

Ночной удар был нанесён по Киеву и накануне, с воскресенья на понедельник. По украинским данным, город атаковали несколько десятков крылатых ракет и беспилотников, большинство из которых были сбиты. В ряде случаев на местах падения обломков возникли пожары.