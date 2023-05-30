Российские удары по Киеву и другим регионам Украины: есть жертвы

Украинская столица подверглась третьей за сутки атаке — на этот раз исключительно беспилотниками
Москва и область подверглись атаке дронов. Как сообщают Телеграм-каналы, как минимум два беспилотника упали на территории юго-западного и западного округов столицы, оба врезались в многоэтажные дома.
Также сообщают о работе ПВО в Истринском, Красногорском и Одинцовском районах Подмосковья и в поселке Рублево.
Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил атаку беспилотников, заявил, что никто серьезно не пострадал, работают экстренные службы.
Киев подвергся третьему за сутки российскому обстрелу. Как заявляют украинские власти, после комбинированной и баллистической атаки минувшей ночью применялись исключительно беспилотники.
В воздушном пространстве Киева силы противовоздушной обороны сбили более 20 целей. В результате падения обломков в разных районах города есть разрушения, пожары, а также пострадавшие и как минимум один погибший.
Накануне днем по Киеву было выпущено не менее 11 баллистических и крылатых ракет, что заставило многих жителей, включая большие группы детей, искать укрытия в метро и других подземных помещениях.
По словам мэра Киева Виталия Кличко, Россия хочет пошатнуть моральный дух страны, напав на столицу.
На остальной территории Украины в результате нападений в понедельник погибли по меньшей мере четыре мирных жителя, двое из них - в городе Торецк Донецкой области, который в течение дня бомбила российская авиация. Еще два человека стали жертвами обстрелов в Днепропетровской области.
В свою очередь губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате обстрела ВСУ села Графовка погиб один мирный житель.
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