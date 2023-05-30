Российские удары по Киеву и другим регионам Украины: есть жертвы

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Украинская столица подверглась третьей за сутки атаке — на этот раз исключительно беспилотниками

Москва и область подверглись атаке дронов. Как сообщают Телеграм-каналы, как минимум два беспилотника упали на территории юго-западного и западного округов столицы, оба врезались в многоэтажные дома.

Также сообщают о работе ПВО в Истринском, Красногорском и Одинцовском районах Подмосковья и в поселке Рублево.

Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил атаку беспилотников, заявил, что никто серьезно не пострадал, работают экстренные службы.

Киев подвергся третьему за сутки российскому обстрелу. Как заявляют украинские власти, после комбинированной и баллистической атаки минувшей ночью применялись исключительно беспилотники.

В воздушном пространстве Киева силы противовоздушной обороны сбили более 20 целей. В результате падения обломков в разных районах города есть разрушения, пожары, а также пострадавшие и как минимум один погибший.

Накануне днем по Киеву было выпущено не менее 11 баллистических и крылатых ракет, что заставило многих жителей, включая большие группы детей, искать укрытия в метро и других подземных помещениях.

Несколько российских террористических атак за один день. "Шахеды", крылатые ракеты, баллистические ракеты. Управляемые бомбы. Благодаря нашей противовоздушной обороне, всем защитникам неба, сегодня были спасены как минимум сотни жизней. Всего за один день. Большинство "Шахедов" и ракет были сбиты Владимир Зеленский президент Украины

По словам мэра Киева Виталия Кличко, Россия хочет пошатнуть моральный дух страны, напав на столицу.

Путину нужна Украина без нас, без украинцев. И главная цель - посеять панику в [Киеве], мирном городе, где сегодня проживает более 3 миллионов человек. Киевляне ясно сказали: "Мы лучше будем жить без воды и электричества, чем с российскими солдатами". Эти [нападения] имеют абсолютно противоположный эффект. Они только усиливают гнев и ненависть среди жителей Виталий Кличко мэр Киева

На остальной территории Украины в результате нападений в понедельник погибли по меньшей мере четыре мирных жителя, двое из них - в городе Торецк Донецкой области, который в течение дня бомбила российская авиация. Еще два человека стали жертвами обстрелов в Днепропетровской области.

В свою очередь губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате обстрела ВСУ села Графовка погиб один мирный житель.