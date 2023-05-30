Атака дронов в Москве подняла вопрос об эффективности российской ПВО

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Президент России Владимир Путин прокомментировал налет дронов на столицу и высказался о работе ПВО

Террористическая деятельность и явная провокация со стороны Киева ... Так российский президент Владимир Путин прокомментировал атаку беспилотников в Москве.

Как утверждает оборонное ведомство, в налете были задействованы восемь дронов, три из которых врезались в многоэтажные жилые дома. В результате здания незначительно пострадали. Несколько человек обратились за медпомощью.

Давая оценку произошедшему, Путин заявил о возможности принять зеркальные меры.

Владимир Путин, президент России:"Как известно, киевский режим выбрал другой путь, путь попыток запугивания России, запугивания граждан России, и ударов по жилым зданиям. Это, конечно, явный признак террористической деятельности".

"Во-первых, хочу сказать, что система ПВО Москвы сработала штатно, удовлетворительно хотя есть над чем работать. Но меня не столько это беспокоит, сколько попытки вызвать ответную реакцию России. Видимо на это рассчитано. Они провоцируют нас на зеркальные действия. Посмотрим, что с этим делать".

Налет на Москву (по телеграм-каналам сообщалось о 25 БПЛА), поднял вопрос об эффективности российской ПВО.

В Киеве заявили, что не имеют прямого отношения к налету беспилотников.

"Беспилотники протестуют, отказываясь атаковать мирных граждан Украины, и возвращаются со взрывным протестом к окопавшимся в Москве авторам российского «воздушного террора»... Даже искусственный интеллект уже умнее и дальновиднее военно-политического руководства Рф…", - написал в Twitter советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Спикер командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат сказал, что "читал и порадовался" новостям. Он назвал атаку "внутренними проблемами России", которые, по словам полковника, будут происходить все чаще и чаще.

В то же время даже столь массированная атака дронов на Москву остается скромной в сравнении с волнами российских ракет и беспилотников, от которых за последние несколько дней пострадала украинская столица.

В Киеве в ночь с понедельника на вторник в результате нового залпа, третьего за сутки, погиб еще один человек и пострадали одиннадцать жителей, сообщили местные власти.

ВВС Украины заявили, что сбили 29 из 31 беспилотника иранского производства.