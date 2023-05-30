Первая речь Эрдогана после переизбрания

Euronews

В своём первом после переизбрания публичном выступлении президент Турции представил свои планы на на будущее страны. Эрдоган пообещал решить визовую проблему с ЕС и создать зону безопасноости вокруг Турции.

Сторонники президента Турции аплодировали стоя на его первом публичном мероприятии в Анкаре после исторического, как они считают, переизбрания. Обращаясь к Союзу торговых палат и фондовых бирж, Речеп Тайип Эрдоган подвел итоги своего 20-летнего пребывания у власти и поразмышлял о будущем:

"Конечно, мы оценим процесс выбров во всех его аспектах. Мы также проанализируем причины этого беспрецедентного энтузиазма на улицах. Мы осознаём, что мы, как страна, приняли судьбоносное решение, как с точки зрения значимости, так и последствий".

Лидер умеренных турецких исламистов говорил также о нерешённых проблемах с Европейским союзом:

"Мы как можно скорее решим визовый вопрос, который в последнее время использовался в качестве своеобразного политического шантажа".

Эрдоган пообещал продолжить борьбу с инфляцией и заявил о своем намерении создать зону безопасности и мира вокруг Турции. Что касается войны в Украине, он сказал, что поддерживает дипломатическое решение, а Турция должна избегать превращения в сторону конфликта, которое может закончиться для неё катастрофой.