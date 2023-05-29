Комбинированная российская атака на Киев: средствами ПВО сбиты более 40 целей

Euronews

Всего за выходные украинским средствам ПВО удалось сбить более 110 ударных беспилотников и крылатых ракет. В воскресенье украинцы отметили День Киева и, по мнению властей, дата для атак была выбрана неслучайно.

Киев и область снова подверглись ночному российскому обстрелу. По словам властей, в воздушном пространстве вокруг столицы средствам ПВО удалось сбить более 40 вражеских целей.

Как сообщается, атака была комбинированной - кроме дронов типа "Шахед" по Киеву были выпущены крылатые ракеты.

При этом за сутки до этого, Киев также подвергся массированной атаке, в результате которой один человек погиб, двое получили ранения.

Президент Владимир Зеленский назвал ее крупнейшей с начала войны, заявив, что большинство ударных беспилотников были сбиты.

Сегодня наша страна подверглась одной из самых крупных российских атак "шахедов" — 54 беспилотника одновременно. Почти все они были сбиты... Почти!... К сожалению, были удары и по Житомирской области. Мы сделаем все, чтобы помочь восстановить то, что было повреждено Владимир Зеленский президент Украины

Субботнюю атаку Зеленский классифицировал как "террористическую". Всего с начала мая Киев подвергся обстрелам уже в 15-й раз.

В это воскресенье украинцы отметили День Киева, 1541 год с его основания. По словам властей, выбор даты для этих нападений не был простым совпадением.