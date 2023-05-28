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В санкционном списке — компании, которые по данным Киева, поддерживают военные усилия Кремля

Российские вооружённые силы объявили о том, что перехватили две ракеты Storm Shadow большой дальности, которые несколько недель назад Украине передала Великобритания.

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о новом пакете санкций против российских и зарубежных компаний, которые, по данным Киева, поддерживают военные усилия Кремля.

Владимир Зеленский, президент Украины:

«Сегодня ещё один наш санкционный день. Введены санкции против юридических и физических лиц, большинство из них российские, которые работают на террор. В целом 220 компаний и 51 физическое лицо. Это предприятия ВПК и связанные с ним российские компании. Предприятия, обслуживающие войну».

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