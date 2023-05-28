Атака БПЛА на Киев - самая массированная с начала российской агрессии

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В ночь на воскресенье Россия нанесла удары по украинской стоице беспилотниками. Из 54 дронов, заявляют в ВСУ, сбить удалось 52

Украинские власти назвали самой массированной с начала российской агрессии атаку на Киев, который подвергся нападению беспилотников. По меньшей мере один человек погиб. Есть пострадавшие. Из 54 запущенных дронов, как сообщается, удалось сбить 52.

В разных районах Киева зафиксированы разрушения.

Сергей Мовчан, киевлянин:"Шок у людей, разумеется... Повреждения были сильные, окна выбиты, крыша пробита. Хорошо, что мы все выжили, многие были в убежище".

Эти кадры из украинского Бахмута обнародованы российским информационным агентством ТАСС. Город лежит в руинах.

В субботу аналитики британской разведки вслед за Институтом изучения войны написали, что регулярная армия РФ, вероятно, до сих пор не дислоцирована в Бахмуте.

Вместо этого позиции ЧВК "Вагнер" начали занимать подразделения самопровозглашенной ДНР.