Второй тур президентских выборов в Турции

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Действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган противостоит единому кандидату от оппозиции Кемалю Кылычдароглу

В Турции открылись избирательные участки: в стране в воскресенье проходит второй тур президентских выборов. Гражданам предстоит выбирать между действующим президентом Реджепом Тайпом Эрдоганом и лидером оппозиции, сумевшим объединить несколько самых разных партий, Кемалем Кылычдароглу. Предварительные результаты станут известны сегодня вечером.

Наташа Джулич Банович, Euronews:

«В Турции второй тур президентских выборов — решающий день. На этот раз, похоже, перевес на стороне действующего президента Эрдогана. Среди прочего, потому, что 14 мая правящая коалиция получила большинство в парламенте. За последние две недели Эрдоган в ходе предвыборной кампании говорил в основном о преемственности, в то время как его оппонент, Кемаль Кылычдароглу, кандидат от оппозиции, занял более агрессивную позицию, особенно когда речь заходит о мигрантах».

Несмотря на масштабную критику действий Эрдогана после катастрофического землетрясения 6 февраля, когда многие наблюдатели предсказывали поражение действующего президента, ему удалось восстановить доверие избирателей. В первом туре он получил 49,5% голосов.