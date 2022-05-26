Скончался клавишник Depeche Mode Энди Флетчер

Британский музыкант, клавишник группы Depeche Mode Энди Флетчер скончался в возрасте 60 лет. Об этом сообщается в "Твиттере" музыкального коллектива. Причина смерти не разглашается.

Флетчер был одним из основателей Depeche Mode, которая возникла в 1980 году под Лондоном и вскоре стала одним из самых известных и успешных коллективов в истории и значительно повлияла на развитие электронной музыки.