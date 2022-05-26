Latest Live Coverage

Прямой эфир

Euronews live

Прямой эфир

Смотреть прямую трансляцию Euronews

This content is not available in your region
Великобритания

Скончался клавишник Depeche Mode Энди Флетчер

Access to the comments Комментарии
 Euronews
euronews_icons_loading
Энди Флетчер стоял у истоков одной из самых успешных групп современности
Энди Флетчер стоял у истоков одной из самых успешных групп современности   -   Авторское право  GIUSEPPE CACACE / AFP

Британский музыкант, клавишник группы Depeche Mode Энди Флетчер скончался в возрасте 60 лет. Об этом сообщается в "Твиттере" музыкального коллектива. Причина смерти не разглашается.

Флетчер был одним из основателей Depeche Mode, которая возникла в 1980 году под Лондоном и вскоре стала одним из самых известных и успешных коллективов в истории и значительно повлияла на развитие электронной музыки.