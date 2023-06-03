Гран-при по дзюдо: мощный таджикский финал в весе до 81 кг

Хозяева турнира укрепили своё лидерство по итогам второго дня Гран-при в Душанбе. Догнать сборную Таджикистана пытаются французы и хорваты.

В Душанбе завершился второй день исторического этапа Гран-при. За атмосферу на трибунах отвечали местные любители дзюдо, которые давно мечтали, чтобы мировой тур наконец-то приехал в Таджикистан.

Болельщики включили фонарики на телефонах и устроили самодельное световое шоу – здесь надолго запомнят состязания на татами спортивного комплекса "Касри теннис".

В весе до 63 кг о себе громко заявила хорватская юниорка Катарина Кристо. В финале она одолела свою соперницу из Испании и взяла первое в карьере золото Гран-при.

Церемонию награждения провёл директор Международной федерации дзюдо (IJF) по обучению и развитию Мохаммед Мериджа.

Медалистке было трудно сдерживать эмоции, когда звучал хорватский гимн.

Я никогда не видела такой толпы, ни на чемпионате мира, ни на других соревнованиях. Это совершенно особенное место, и здесь действительно любят дзюдо. Я чувствую поддержку болельщиков, здесь я – желанная гостья. Хоть я и из другой сборной, меня всё равно поддерживали, я за это очень благодарна! Катарина Кристо хорватская дзюдоистка, победительница Гран-при 2023 в Душанбе

У мужчин в категории до 73 кг Махмадбеку Махмадбекову уступил фаворит дня Бехрузи Ходжазода. Фантастическое атакующее дзюдо принесло победу индивидуальному нейтральному атлету менее чем за 30 секунд.

Медаль победителю вручил глава Федерации дзюдо Душанбе Нуршед Машрабов.

Ещё одна молниеносная атака в весе до 70 кг: француженка Марго Пино взяла золото за 10 секунд.

Её наградил генеральный директор IJF Влад Маринеску.

В весе до 81 кг сбылась мечта местных фанатов: в решающей схватке сошлись два представителя Таджикистана. Своё преимущество продемонстрировал Сомон Махмадбеков, но соперники и друзья также показали, что такое спортивный дух и ценности дзюдо.

Медали вручил президент национальной Федерации дзюдо Исмоил Махмадзоир.

По мне, это был братский финал. Мы неразлучны, мы много тренируемся вместе в одном клубе, мы братья! Сомон Махмадбеков таджикский дзюдоист, победитель Гран-при 2023 в Душанбе

Хозяева Гран-при могут по праву считаться одной из самых гостеприимных наций дзюдо. Атмосфера на соревнованиях в Таджикистане и оглушительная поддержка публики потрясает. В завершающий – третий – день турнира пройдут выступления тяжеловесов. В категории свыше 100 кг за очередной титул будет бороться Темур Рахимов – номер 1 в мировом рейтинге.