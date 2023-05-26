TotalEnergies: противостояние акционеров и экоактивистов

"Компания вложила средства в создание энергетической модели будущего, основанной на электричестве и возобновляемых источников энергии", - заявил генеральный директор компании, но добалил, что это не означает сокращение объемов нефтяного бизнеса

Акционеры TotalEnergies большинством голосов одобрили "Климатическую стратегию" группы.

Генеральный директор TotalEnergies Патрик Пуянне дал пространное объяснение плана своей группы, которая входит в пятерку крупнейших нефтяных компаний мира наряду с BP, Shell, ExxonMobil и Chevron.

— Наша компания вложила много средств в создание энергетической модели завтрашнего дня, основанной на электричестве с использованием возобновляемых источников энергии. Но это не означает сокращение объемов нефтяного бизнеса. Генеральный директор TotalEnergies, Патрик Пуянне

Отвечая "злопыхателям, которые обвиняют группу в "зеленом камуфляже", Патрик Пуянне сказал:

— Мировой спрос на нефть растет, и если TotalEnergies не сможет удовлетворить его, то за нас это сделают другие.

В пятницу утром демонстранты безуспешно пытались заблокировать доступ на мероприятие. Для разгона экоактивистов полиция применила силу и слезоточивый газ. Четыре человека были арестованы.

Один из акционеров заявил журналистам:

— То, что вы защищаете, касается всех. Все обеспокоены. Я имею право пойти и выразить свое мнение на общем собрании, что Total должен перейти на возобновляемые источники энергии. Вот и все.

На прошедшем собрании группа акционеров выдвинула на рассмотрение консультативную резолюцию, призывающую TotalEnergies привести свои показатели по сокращению выбросов в соответствие с Парижским соглашением 2015 года. Большинством голосов предложение было отклонено

Клеманс Дюбуа, экоактивистка:

— Генеральный директор Total заявил, что против компании ведется партизанская война. Да, мы заявляем, что мы партизаны. Но наше единственное оружие - отчеты МГЭИК. И сегодня мнение о том, что их деятельность недопустима, разделяют все политические круги.

Экоактивисты также напали и выбили окна парижского офиса Total.

"Движимые климатической, экологической и социальной чрезвычайной ситуацией, мы ломаем лед безнаказанности капитализма, который приносит в жертву людей и биоразнообразие на алтарь своей жадности", - заявила группа в Twitter.