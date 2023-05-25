Подразделения ЧВК "Вагнер" выходят из Бахмута

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"Если военным будет трудно, мы оставим тех, кто имел основную роль в захвате Бахмута", - заявил основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин

Глава ЧВК "Вагнер" объявил о начале вывода своих подразделений из Бахмута и передаче позиций российским военным.

О взятии украинского Бахмута Евгений Пригожин заявил 20 мая. В Украине официально сдачу города не подтверждали.

До 1 июня, сообщил Пригожин, основная часть вагнеровцев перебазируется в тыловые лагеря.

Евгений Пригожин, глава ЧВК "Вагнер": "Но если военным будет трудно, мы оставим тех, кто имел основную роль в захвате Бахмута".

Тем временем участники рейда в Белгородской области, пообещали провести новые акции на российской территории. Об этом, в частности, заявил один из представителей легиона "Свобода России". По его словам, "все убедились, что граница не на замке".

"Цезарь", легион "Свобода России":"Если вчера это было несколько десятков километров территории, то завтра это будут сотни квадратных километров территории. Это уже будет не деревня, а областной центр. И найдутся люди, которые нам помогут в России, которые нас давно уже ждут".

В "Русском добровольческом корпусе" заявляют, что ни один её участник не погиб. В легионе "Свобода России" признают гибель двоих. Минобороны РФ утверждает, что "были уничтожены 70 террористов".

Тем временем Россия продолжает наносить удары по Украине. В ночь на четверг Киев подвергся новой массированной атаке беспилотников типа "Шахед". Украинские власти утверждают, что сбили все 36 дронов-камикадзе.