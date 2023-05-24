Губернатор Белгородской области: "У меня много вопросов к Минобороны"

В Минобороны сообщили, что уничтожили всех участников рейда на Белгородскую область. В регионе обеспокоены ситуацией с безопасностью границы.

Российские власти отменили режим КТО на территории Белгородской области, в военном ведомстве отрапортовали о "разгроме" прорвавшихся через границу проукраинских формирований.

В т.н. легионе "Свобода России" утверждают, что в ходе боёв был "уничтожена мотострелковая рота" армии РФ.

Это стало самой масштабной вылазкой в соседний с Украиной регион с начала войны, при этом обстрелы и взрывы там продолжились. Во вторник поздно вечером губернатор Вячеслав Гладков сообщил о падении бомбы в областном центре, по его словам, устройство сбросили с беспилотника на проезжую часть, повреждён легковой автомобиль.

Отвечая на вопрос белгородца о том, "почему дырявая граница", чиновник заявил в прямом эфире: "У меня ещё больше вопросов, чем у вас, к министерству обороны".

Власти также отчитались о возвращении в свои дома жителей сёл Грайворон и Головчино. Ранее Гладков заявил о вывозе около 100 человек из приграничных Глотова и Козинки.

"Нас полями везли, потому что центральная дорогая разбита. Темно, не видно ничего", – говорит одна из местных жительниц.

Ситуация на Херсонщине

Тем временем Россия продолжила удары по деоккупированной ВСУ части Херсонской области.

Утром в среду глава региона сообщил о двоих погибших и четверых пострадавших. "За сутки армия РФ 64 раза обстреляла Херсонщину, выпустив по ее территории 271 снаряд из тяжёлой артиллерии, "Градов", танков и БПЛА", – заявил Александр Прокудин.

Как пишет "Суспільне", на левом берегу Днепра также раздаются взрывы: "Силы обороны уничтожают склады боеприпасов, технику, живую силу и логистические пути войск РФ".