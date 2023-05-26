Битва за Бахмут завершена? Это зависит от Киева – ISW

Не рано ли подводить итоги боёв за Бахмут? Американские военные эксперты считают, что ВСУ обладают сейчас инициативой почти по всей линии фронта, а россияне истощили свои наступательные возможности в Донбассе.

Военные сводки представила обозреватель Euronews Саша Вакулина:

"Евгений Пригожин объявил 25 мая, что ЧВК "Вагнер" начала передавать позиции в Бахмуте подразделениям Минбороны России, добавив, что наёмники полностью покинут разрушенный город к 1 июня. В вашингтонском Институте изучения войны (ISW) на днях проанализировали хронологию битвы за Бахмут. В обзоре говорится, что теоретически российская наступательная операция, начавшаяся почти год назад, могла быть оправдана с точки зрения военной стратегии, но из-за непомерных амбиций перешла в символическую плоскость и в итоге стоила россиянам десятки тысяч жизней.

Изначально планировалось, что взятие Бахмута облегчит наступательные действия России по окружению крупных украинских сил на востоке и, в частности, по захвату крупных и хорошо обороняемых городов Славянск и Краматорск с нескольких направлений. Бахмут не был главной целью России на ранних этапах войны.

Приоритеты изменились в июле-августе 2022 года, когда бои на линии Северодонецк-Лисичанск привели к кульминации наступательных возможностей РФ. Продвижение было слишком медленным, россияне потеряли много людей и лишились серьёзных штурмовых перспектив в Донбассе.

Успешное украинское контрнаступление в Харьковской области в сентябре 2022 года, в результате которого был освобождён Изюм, положило конец планам по широкому окружению украинских сил на востоке. Таким образом, атаки на Бахмут больше не имели оперативного значения.

Тем не менее, "вагнеровцы" усилили наступление на Бахмут осенью 2022 года и полностью посвятили себя этой задаче, вероятно, в поисках политических дивидендов или из соображений пиара.

При этом в ISW отмечают: нет уверенности в том, что битва за Бахмут полностью завершена. Украинские силы проводят локальные контратаки на флангах Бахмута.

Закончится ли битва за Бахмут или её ожидает новая фаза? Это будет зависеть от решений, принимаемых в Киеве. Сейчас Украина вернула себе инициативу по всей линии фронта".