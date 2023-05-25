Участники рейда в Белгородскую область назвали его "успешным"

Euronews

Вооруженные формирования, вошедшие в Белгородскую область, назвали операцию "успешной". В "Русском добровольческом корпусе" утверждают, что ни один её участник не погиб. В легионе "Свобода России" признают гибель двоих. Минобороны РФ отчиталось об "уничтожении 70 террористов".

Участники рейда в Белгородскую область заявили об "успехе" операции. Ответственность за акцию взяли на себя вооруженные формирования, которые в основном состоят из россиян, но воюют на стороне Украины.

В "Русском добровольческом корпусе" утверждают, что ни один из вошедших на территорию региона и вступивших в бой с российскими силами бойцов не погиб, в легионе "Свобода России" признают гибель двоих.

При этом в российском Минобороны отчитались об уничтожении "70 украинских террористов".

"Операция продолжается, вот как я должен сказать, чтобы быть честным. У нее есть разные фазы. Фазу один мы считаем успешной фазой", — заявил основатель "Русского добровольческого корпуса" Денис Капустин.

Российские власти утверждают, что участники рейда стреляли по домам из систем залпового огня и сбрасывали бомбы с квадрокоптеров. По данным губернатора, в результате боев были ранены 12 мирных жителей, один человек погиб.

Как пишет газета Financial Times, участники рейда использовали американскую технику — бронетранспортеры и грузовые фургоны. Это подтвердили в "Русском добровольческом корпусе", не уточнив, каким образом получили машины.

"В рамках общей политики мы четко заявили, что мы не поддерживаем использование оборудования американского производства для атак внутри России", — подчеркнул представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер.

Между тем Россия обвинила Украину в атаке на разведывательный корабль "Иван Хурс", который шел в турецких водах. В Минобороны заявили, что его атаковали беспилотные быстроходные катера, которые были уничтожены.