В центре Сиднея горит бывшая фабрика

Местные СМИ описывают пожар как "крупнейший за полвека". Пламя перекинулось на соседний жилой дом, из-за обрушения горящих конструкций в центре мегаполиса слышны звуки взрывов.

Более 100 пожарных пытаются справится с огнём в центре австралийского Сиднея. Пламенем объято заброшенное семиэтажное здание. ABC сообщает, что раньше в нём располагалась фабрика головных уборов.

В тушении пожара задействованы порядка 30 единиц техники. Историческая постройка практически уничтожена, властям пришлось эвакуировать людей из соседних домов. По информации экстренных служб, никто не пострадал.

Исполняющий обязанности комиссара пожарно-спасательной службы Нового Южного Уэльса Джереми Фьютрелл заявил, что пожар локализован, но на тушение может уйти несколько часов.

В семиэтажке планировалось открыть отель. Отдельные СМИ пишут, со слов очевидцев, что здание самовольно заселяли бездомные.

Причина возгорания выясняется.