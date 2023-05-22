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Филиппины

В Центральном почтовом отделении Манилы разразился пожар

Пожар в Центральном почтовом отделении Манилы, 22 мая 2023 г.
Пожар в Центральном почтовом отделении Манилы, 22 мая 2023 г.   -  Авторское право  STR/AFP or licensors
 Euronews

Известная достопримечательность филиппинской столицы, расположенное вдоль реки Пасиг Центральное почтовое отделение охвачено огнём.

Пожар начался около полуночи в подвале неоклассического пятиэтажного здания, сообщили в понедельник представители полиции и почтовой службы.

Пожарным расчётам удалось взять огонь под контроль в понедельник утром, после семи часов тушения, в том числе с использованием беспилотников. Сообщается, что один человек получил лёгкие ранения. Власти начали расследование, чтобы установить причину пожара и определить, что именно повредил огонь.

TED ALJIBE/AFP or licensors
Пожар на Центральном почтовом отделении Манилы был потушен к 7 утра понедельника, 22 мая 2023 г.TED ALJIBE/AFP or licensors

Признанное национальной достопримечательностью, здание было построено в 1926 году. Его отличают высокие колонны в традиционном неоклассическом стиле. Сильно пострадавшее во время Второй мировой войны, оно было восстановлено в 1946 году.

Центральное почтовое отделение Манилы - главный центр сортировки и распределения почты в стране - одно из самых оживленных офисных зданий столицы. Здесь также находится  центральный офис Филиппинской почтовой корпорации.

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