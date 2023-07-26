В Северном море горит грузовое судно, погиб человек

Трагедия у берегов Нидерландов: один человек погиб и ещё несколько пострадали при пожаре на судне, перевозившем автомобили. Выживших членов экипажа эвакуировали на вертолётах и спасательных катерах.

У берегов Нидерландов горит грузовое судно, по меньшей мере один человек погиб, 16 получили травмы.

23 выживших члена экипажа были эвакуированы с помощью вертолётов. Ещё как минимум 7 человек выпрыгнули за борт, на берег их доставили на спасательных лодках.

Судно Fremantle Highway под панамским флагом перевозило более 3 тысяч автомобилей из немецкого порта Бремерхафен в Порт-Саид.

Сигнал бедствия был подан вскоре после полуночи в 30 км к северу от голландского острова Амеланд. Предполагаемый источник возгорания – электрокар об этом заявил представитель береговой охраны королевства в интервью национальному телеканалу NOS.

Спасатели пытаются справиться с пожаром, стабилизировать судно и предотвратить его затопление, которое может обернуться экологической катастрофой.