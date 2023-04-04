В Дакке сгорел популярный вещевой рынок

Euronews

Сильный пожар вспыхнул на популярном вещевом рынке в столице Бангладеш Дакке во вторник утром.

Справиться с огнем пытаются 48 пожарных бригад, но ситуация осложняется из-за нехватки воды. К тушению привлекают добровольцев.

Пожар вспыхнул на рынке Бонго Базар в 6:10 утра, при этом данных о пострадавших не поступало. Причина возгорания пока неизвестна.

Очевидцы сообщали, что владельцы и сотрудники магазинов судорожно пытались перенести товары в безопасное место. Но многие не успели и потеряли в огне все. Как сообщается, от самого рынка и трех прилегающих торговых площадок практически ничего не осталось.

Пожары часто происходят в коммерческих местах в Бангладеш из-за слабого контроля и отсутствия мер пожарной безопасности.

При этом масштабная швейная промышленность страны, которая в прошлом переживала массовые катастрофы, включая разрушительные пожары, значительно улучшилась за последнее десятилетие.