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В среду парижский апелляционный суд оставил в силе приговор экс-президенту Франции Николя Саркози, который был приговорен к году тюремного заключения по делу о коррупции и торговле влиянием.

Апелляционный суд Парижа оставил в силе приговор бывшему президенту Франции Николя Саркози по делу о коррупции и торговле влиянием, передает "Франс Пресс".

Ранее суд назначил политику один год реального тюремного заключения и два года лишения свободы условно.

Дело о коррупции было связано с расследованием предполагаемого ливийского финансирования предвыборной кампании экс-президента Франции в 2007 году. Оно было возбуждено в 2014 году в результате прослушивания телефонных разговоров бывшего главы государства с его адвокатом Тьерри Эрзогом.

Саркози стал первым президентом республики, приговорённым к реальному сроку.