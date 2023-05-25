США: Рон Десантис официально выдвинул кандидатуру на праймериз республиканцев

Кандидат в кандидаты: губернатор Флориды начал президентскую кампанию, первым этапом которой станут праймериз "Великой Старой Партии".

"Возродить Америку" и "покончить с пораженческой культурой" – губернатор Флориды Рон Десантис официально стал кандидатом в кандидаты. В среду консервативный политик подал документы в Федеральную избирательную комиссию США для участия в президентской гонке в следующем году.

Для этого главному сопернику Дональда Трампа на правом фланге сначала предстоит побороться за номинацию от Республиканской партии.

О своём выдвижении Десантис объявил в беседе со своим другом, владельцем Твиттера Илоном Маском, в голосовом чате Twitter Spaces. Отмечается, что презентация была омрачена техническими сбоями. За периодически подвисающей трансляцией следили сотни тысяч пользователей.

"Запуск кампании Десантиса в Твиттере – это катастрофа", – заявил Трамп на созданной им платформе Truth Social.

По обе стороны океана появление в Twitter Spaces и общение кандидата с Маском вызвало много негативных комментариев. Издание "Монд" назвало беседу "пародией" и "кабацкой болтовнёй".

Шансы Десантиса на то, чтобы попасть в итоговый избирательный бюллетень, не так очевидны. По опросам, опубликованным до его выдвижения, борец с абортами и ярый защитник второй поправки, гарантирующей право на ношение оружия, отстаёт от экс-главы Белого дома на 20 процентных пунктов.