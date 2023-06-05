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Майк Пенс вступает в президентскую гонку

Майк Пенс с супругой
Майк Пенс с супругой   -  Авторское право  Charlie Neibergall/Copyright 2023 The AP. All rights reserved
 Euronews

Бывший вице-президент США Майк Пенс подал заявку на участие в борьбе за пост главы государства

Бывший вице-президент США Майк Пенс подал в Федеральную избирательную комиссию уведомление о выдвижении своей кандидатуры на пост президента на выборах 2024 года. Сообщается, что он объявит о своем решении в Айове 7 июня.

Как член Республиканской партии, 63-летний Пенс будет соперничать с бывшим президентом Дональдом Трампом за выдвижение кандидатом в президенты США от республиканцев.

Майк Пенс был вице-президентом США при Дональде Трампе. Он поддерживал Трампа до 6 января 2021 года. Тогда сторонники Трампа штурмовали здание Конгресса, выступая против подтверждения результатов выборов. В апреле Пенс дал показания в рамках расследования, где он проходит ключевым свидетелем.

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