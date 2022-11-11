Дональд Трамп против Рона Десантиса.

Бывший президент США обрушился с критикой на губернатора Флориды, которого ранее поддерживал. Но теперь Рон Десантис стал главным соперником Дональда Трампа в борьбе за лидерство в Республиканской партии.

Всего за несколько дней до своего предполагаемого объявления о намерении вновь баллотироваться в президенты, в серии сообщений, опубликованных на Truth Social в четверг, Трамп заявил, что именно ему Десантис обязан своим успехом и политическим подъёмом в 2018 году. Он назвал губернатора "средненьким политиком, который играет в свои игры", скрывая президентские амбиции на 2024 год.

На прошедших промежуточных выборах в США Десантис выиграл Флориду с историческим отрывом, опередив своего оппонента-демократа Чарли Криста почти на 20 очков. О губернаторе говорят как о самом грозном сопернике Трампа в 2024 году, если он будет баллотироваться в президенты, и результаты промежуточных выборов лишь ещё больше подкрепили эти предположения.