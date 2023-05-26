Франция официально запретила внутренние авиарейсы, если поездка на поезде занимает менее чем два с половиной часа. Станет ли это весомым вкладом в борьбе с вредными выбросами в атмосферу? Разбираемся в Кубе.

Франция официально запретила внутренние авиарейсы, если поездка на поезде занимает менее чем два с половиной часа. Французские министры, а также президент Эммануэль Макрон поспешили поздравить себя, утверждая, что находятся на переднем крае амбициозной кампании по борьбе с изменением климата.

Эммануэль Макрон написал в Твиттере: "Я взял на себя обязательства. Мы первые, кто это сделал". И он добавил эту картинку с надписью "Обещание сдержано" на французском языке.

Но сегодня я обнаружила пять рейсов из парижского аэропорта "Шарль де Голль" в Лион, несмотря на то, что поезда по этому маршруту ходят практически каждый час, и дорога занимает всего 2 часа.

Как же это возможно, если введен запрет? Для этого нужно внимательно изучить написанное мелким шрифтом и вы обнаружите, что существует множество исключений из правил.

Например, парижский аэропорт "Шарль де Голль", хотя и находится в регионе Иль-де-Франс, расположен в Руасси, примерно в 20 километрах от столицы. Таким образом, несмотря на то, что поездом из Бордо можно добраться до центра Парижа меньше, чем за 2.5 часа, поезд Бордо - аэропорт "Шарль де Голль" идет чуть больше двух с половиной часов. И поэтому эти внутренние рейсы не были сокращены.

Еще одно исключение: если на маршрутах не хватает ранних утренних или поздних ночных поездов, эти внутренние рейсы не отменяются. И именно это и произошло на маршруте Лион - аэропорт "Шарль де Голль", несмотря на то, что поезд едет туда всего 2 часа.

В настоящее время запрет касается только этих трех маршрутов, которые вы видите: парижский аэропорт Орли - Бордо, Орли - Лион и Орли - Нант на западе страны.

Климатические активисты и организации критикуют правительство, утверждая, что этот запрет - много шума из ничего. И у них есть аргументы.

Запрет касается только 5 000 рейсов в год из почти 200 000 внутренних рейсов в год во Франции. Таким образом, были запрещены 2,5% рейсов. И согласно данным Главного управления гражданской авиации, этот запрет позволит сократить только 55 000 тонн CO2 в год. Это составляет всего 2,6% от общего объема выбросов от внутренних рейсов во Франции в год.

В любом случае, два из этих маршрутов, Орли -Лион и Орли - Бордо уже были закрыты авиакомпанией AirFrance еще в 2020 году из-за пандемии. Таким образом, новый закон не поставит "на прикол" больше самолетов.

Запрет будет действовать не менее трех лет, после чего правительство изучит его последствия, прежде чем предпринимать какие-либо новые шаги.