В Португалии возобновили поиски пропавшей 16 лет назад Мэдлин Макканн

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Поиски возобновлены по запросу властей Германии, гражданина этой страны подозревают в причастности к исчезновению британской 3-летней девочки в мае 2007 года

Португальская полиция возобновила поиски Мэдлин Макканн, британской девочки, пропавшей без вести в регионе Алгарве в 2007 году.

Рано утром во вторник полиция установила палатки и кордоны на берегу водохранилища в районе плотины Араде, примерно в 50 км от Прайя-да-Луш, где 3-летнего ребенка в последний раз видели живым.

Следователи объясняют такое решение тем, что в районе водохранилища 16 лет назад часто появлялся гражданин Германии Кристиан Брюкнер, которого подозревают в похищении.

Накануне полиция подтвердила информацию местных СМИ о том, что поиски возобновлены по запросу властей Германии и будут проходить в присутствии британских официальных лиц.

Британская, португальская и немецкая полиция до сих пор выясняют обстоятельства пропажи малышки. Мэдлин исчезла из своей кровати на курорте на юге Португалии 3 мая 2007 года.

Она находилась в одной комнате со своими 2-летними братом и сестрой, пока ее родители ужинали с друзьями в соседнем ресторане.

В середине 2020 года полиция Германии установила в качестве подозреваемого по делу Кристиана Брюкнера, 45-летнего гражданина Германии, находившегося в Алгарве в 2007 году.

Брюкнер отрицает свою причастность к произошедшему. Официального обвинения ему до сих пор не предъявлено.

Он провел много лет в Португалии, в том числе был замечен в Прайя-да-Луш примерно во время исчезновения Мэдлин.

По данным местных СМИ, водолазы уже обыскивали этот район в 2008 году, но нашли только останки животных.

Тогда, после 14 месяцев безуспешных поисков, португальская полиция закрыла дело.

Потратив два года на изучение этого дела, Соединенное Королевство официально начало собственное расследование в июле 2013 года. Вскоре после этого португальские власти заново открыли свое дело.

Исчезновение Мэдлин вызвало интерес во всем мире: за 16 лет рассматривались разные версии произошедшего, даже звучали публичные заявления о том, что ее заметили в Австралии. О ее истории написано и снято множество книг и документальных фильмов.

Вознаграждение за помощь в поисках Мэдлин достигло нескольких миллионов долларов.