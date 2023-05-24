Пригожин признал потерю 20 000 "вагнеровцев" в Бахмуте

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Евгений Пригожин признал гибель 20 тысяч бойцов ЧВК "Вагнер" в Украине. Премьер-министр России прибыл с визитом в КНР.

Глава россйской ЧВК Вагнер Евгений Пригожин признал в среду, что в затяжных боях за город Бахмут на востоке Украины его военные формирования потеряли более 20 000 бойцов. Из них половина были заключёнными, завербованными в российских тюрьмах. Об этом Пригожин рассказал в интервью медиатехнологу Константину Долгову.

"За время операции я выбрал 50 тысяч заключенных, из которых погибло примерно 20%. Их погибло ровно столько же, сколько и тех, кто пришёл к нам по контракту", – сказал Пригожин.

Между тем в российской Белгородской области, куда прорвались вооруженные люди из Украины, до сих пор не вернулось спокойствие. По словам местного губернатора, во вторник вечером регион подвергся многочисленным атакам беспилотников.

Министр обороны России Сергей Шойгу пригрозил в среду жёсткими ответными мерами:

"На подобные действия украинских боевиков и в дальнейшем будем реагировать оперативно и предельно жёстко".

Из событий на дипломатическом фронте следует отметить визит премьер-министра РФ Михаила Мишустина в Китай. Принимавший его лидер КНР Си Цзиньпин заверил, что Пекин готов "продолжать оказывать мощную поддержку Москве".