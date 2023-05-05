Пригожин: ЧВК "Вагнер" покинет свои позиции в Бахмуте к будущей среде

Euronews и AFP

Глава подразделений наёмников объяснил решение нехваткой боеприпасов и большими потерями в рядах.

Глава российского военизированного формирования "Вагнер" в пятницу заявил, что отзовет своих бойцов с линии фронта в Украине из-за нехватки боеприпасов, обругав армейских начальников в Telegram-видео.

"10 мая 2023 года мы будем вынуждены сдать наши позиции в Бахмуте подразделениям министерства обороны и вывести подразделения "Вагнера" в тыловые лагеря зализывать раны", - сказал Евгений Пригожин в заявлении в Telegram.

"Я выведу подразделения Вагнера из Бахмута, потому что в отсутствие боеприпасов им грозит бессмысленная смерть", - сказал он, добавив, что ждет "приказа покинуть Бахмут".

Бойцы "Вагнера" играют ведущую роль в российской кампании в Украине, в частности, в многомесячных боях за взятие Бахмута на востоке Украины - самой продолжительной и кровопролитной битве в этой войне на сегодняшний день.

Ранее Пригожин разместил в Telegram видео, на котором были показаны ряды, по его словам, мертвых бойцов "Вагнера".

На этих кадрах он в нецензурных выражениях подверг министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова беспрецедентной критике.

"Шойгу! Герасимов! Где мои гре*аные боеприпасы?" - говорит на видео разъяренный Пригожин.

"Они пришли сюда добровольцами и умирают, чтобы вы могли жиреть в своих отделанных деревянными панелями офисах", - сказал он, стоя у рядов тел в военной форме.

"Эти ребята из Вагнера. Они погибли сегодня. Их кровь еще свежа", - сказал он, добавив, что армейские начальники "попадут в ад" за то, что не прислали боеприпасы.

"У нас нехватка боеприпасов составляет 70 процентов", - сказал он в своей тираде, в которой было заблюрено несколько нецензурных выражений.

"Вы сидите в своих дорогих клубах. Ваши дети полны жизни и снимают себя на видео на YouTube".

"Вы думаете, что вы хозяева жизни и имеете право решать их жизни", - сказал он, указывая на трупы.

Пригожин тесно связан с президентом Владимиром Путиным, и оба они начали свою карьеру в бизнесе и политике в родном Санкт-Петербурге после распада Советского Союза в 1991 году.

Пригожин часто критикует высшее командование российской армии по вопросу боеприпасов, но уровень критики и эмоциональные высказывания в пятничных видео являются беспрецедентными.