Пригожин сказал, что "Вагнер" продолжит борьбу за Бахмут, в Киеве заявили о разгроме двух рот РФ

Евгений Пригожин сказал, что ЧВК "Вагнер" продолжит борьбу за Бахмут и продолжит отстаивать свои требования в ближайшие дни. Между тем в Киеве заявили о разгроме двух российских рот под Бахмутом.

Евгений Пригожин объявил, что силы "Вагнера" не будут выведены из Бахмута к ранее установленному им сроку 10 мая, несмотря на то, что Министерство обороны России не предоставило "Вагнеру" дополнительные снаряды.

Пригожин заявил 9 мая, что "Вагнер" продолжит борьбу за Бахмут и продолжит отстаивать свои требования в ближайшие дни. ISW говорит: одной из причин, по которой Пригожин не выполняет свою угрозу уйти из Бахмута, являются его слова о том, что Минобороны России угрожало "вагнеровцам" обвинением в измене, если Пригожин выведет свои войска из Бахмута.

Пригожин продолжал обвинять в больших потерях и медленных темпах наступления в Бахмуте другие российские нерегулярные формирования, чтобы представить "Вагнер" как единственную компетентную силу, действующую в этом районе. Пригожин обвинил 72-ю мотострелковую бригаду 3-го армейского корпуса в оставлении стратегической позиции в Бахмуте, в результате чего 9 мая потери Вагнера составили 500 человек.

Пригожин обвинил Минобороны России (которое он назвал "Российским министерством драмы") в том, что оно сосредоточило внимание на внутренних конфликтах, а не на боевых действиях, что, как он утверждал, привели к тому, что войска "разбежались".

Государственная телекомпания Украины "Суспольное" сообщает, что, по словам командира полка "Азов", бойцы ВСУ продвинулись на 2,6 км во время штурма российских позиций за двое суток и разгромили две роты ВС Российской Федерации.

Это еще не отражено на этой карте.

Пригожин заявил, что Вагнер не получил все боеприпасы, якобы обещанные Минобороны России, и заявил, что Вагнер получил только 10 процентов запрошенных боеприпасов.

Он также раскритиковал российский батальон "Поток", связанный с российской государственной энергетической компанией «Газпром», за бегство.