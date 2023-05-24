Премьером Греции назначен глава Счётной палаты

Лидеры греческих партий не смогли договориться о формировании коалиционного правительства. Временным премьером в ожидании выборов назначен глава Счётной палаты Иоаннис Сармас.

На cовещании политических лидеров Греции, созванном президентом республики, как того требует Конституция, обсудили вопрос о назначении временного правительства, которое поведёт страну к выборам, назначенным на 25 июня. Поскольку сразу же была установлена ​​невозможность формирования коалиционного правительства, присутствующие после обсуждения договорились об избрании председателя Счётной палаты Иоанниса Сармаса исполняющим обязанности премьер-министра.

После окончания встречи Сармас отправился в президентский дворец, чтобы получить мандат на формирование временного правительства.

Катерина Сакелларопулу, президент Греции:

_"Мы выполнили последнее требование Конституции, которое представляет собой назначение временного правительства. Я уже объявила политическим лидерам, что намерена предложить вас как старшего действующего верховного судью и дать вам мандат на формирование временного правительства для проведения выборов". _

Иоаннис Сармас, исполняющий обязанности премьер-министра:

"Это моя конституционная обязанность принять и, конечно же, мой долг как гражданина".

Приведение к присяге нового правительства Греции запланировано на четверг во второй половине дня.