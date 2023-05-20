Греция выбирает новый состав парламента

В воскресенье, 21 мая в Греции состоятся парламентские выборы. Фаворитами, согласно опросам, являются правящая партия "Новая демократия" и оппозиционная СИРИЗА. Однако эксперты уже предрекают перевыборы в июле по новой избирательной системе.

Без малого десять миллионов граждан Греции имеют право принять участие в выборах депутатов однопалатного греческого парламента.

Впервые в истории страны на избирательные участки получили возможность прийти и проголосовать 17-летние молодые люди. Возрастной ценз был снижен.

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис рассчитывает сохранить свой пост после выборов: прошлым летом закончился жесткий режим контроля за расходами, установленный международными кредиторами. Однако после железнодорожной катастрофы 28 февраля, в результате которой погибли 57 человек, рейтинг премьера, согласно опросам общественного мнения, сильно снизился.

В последних опросах правящая консервативная партия "Новая демократия" лидирует с небольшим отрывом: ей прочат от 29 до 32% голосов, оппозиционной "СИРИЗА-Прогрессивный альянс" - от 24 до 27%. На третьем месте Всегреческое социалистическое движение (PASOK) - около 10% голосов.

Действующая избирательная система не позволяет при нынешнем раскладе сил одной из политических сил самостоятельно сформировать правительство, поэтому уже объявлено, что в июле могут состоятся повторные всеобщие выборы, которые пройдут по новой системе, предусматривающей бонусные места для партии-победителя.