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мир

Греция выбирает новый состав парламента

Выборы в однопалатный греческий парламент (на фото) пройдут 21 мая
Выборы в однопалатный греческий парламент (на фото) пройдут 21 мая   -  Авторское право  AP
 Михаил Саленков

В воскресенье, 21 мая в Греции состоятся парламентские выборы. Фаворитами, согласно опросам, являются правящая партия "Новая демократия" и оппозиционная СИРИЗА. Однако эксперты уже предрекают перевыборы в июле по новой избирательной системе.

Без малого десять миллионов граждан Греции имеют право принять участие в выборах депутатов однопалатного греческого парламента. 

Впервые в истории страны на избирательные участки получили возможность прийти и проголосовать 17-летние молодые люди. Возрастной ценз был снижен. 

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис рассчитывает сохранить свой пост после выборов: прошлым летом закончился жесткий режим контроля за расходами, установленный международными кредиторами. Однако после железнодорожной катастрофы 28 февраля, в результате которой погибли 57 человек, рейтинг премьера, согласно опросам общественного мнения, сильно снизился.

В последних опросах правящая консервативная партия "Новая демократия" лидирует с небольшим отрывом: ей прочат от 29 до 32% голосов, оппозиционной "СИРИЗА-Прогрессивный альянс" - от 24 до 27%. На третьем месте Всегреческое социалистическое движение (PASOK) - около 10% голосов.

Действующая избирательная система не позволяет при нынешнем раскладе сил одной из политических сил самостоятельно сформировать правительство, поэтому уже объявлено, что в июле могут состоятся повторные всеобщие выборы, которые пройдут по новой системе, предусматривающей бонусные места для партии-победителя.

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