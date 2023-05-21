Греция выбирает новый парламент

В Греции почти 10 млн избирателей голосуют в воскресенье за партии, которые образуют новый парламент.

Греки голосуют на всеобщих выборах, на которых отмечается особо острая за последние 10 лет конкуренция кандидатов. Три основные партии - консервативная "Новая демократия", леворадикальная "СИРИЗА" и центристская "ПАСОК" - борются за места в 300-местном парламенте.

Почти 10 миллионов греков имеют право проголосовать на воскресных выборах за будущих депутатов однопалатного парламента. Возраст для участия в голосовании впервые снижен до 17 лет. Атмосферу выборов омрачает железнодорожная катастрофа, в которой 28 февраля погибли 57 человек.

Маловероятно, что явные лидеры определятся после сегодняшнего голосования: если партии в парламенте не смогут договориться о коалиции, в июле пройдут повторные выборы.

Действующий премьер Кириакос Мицотакис из консервативной партии "Новая демократия" добивается переизбрания, а его главный соперник - это предшественник Мицотакиса, Алексис Ципрас из левой партии "Сириза".

Первые результаты голосования станут известны вечером в воскресенье, 21 мая.