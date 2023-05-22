Греция: утро после выборов

Euronews

Победа консерваторов, по словам их сторонников, означает не то, что проблемы уже решены, а то, что избиратели доверяют действующему правительству

Решительная победа «Новой демократии», по словам её представителей, превзошла самые смелые ожидания. Кириакос Мицотакис даже готов провести повторное голосование, чтобы завоевать абсолютное большинство голосов и сформировать однопартийное правительство. Консервативные избиратели целиком поддерживают такую идею:

— Страна пошла в правильном направлении, а не к сумашедшим или клоунам.

— Но теперь, возможно, придётся устроить новые выборы?

— Ну и прекрасно. Станет ещё яснее, что нужно делать.

— То есть вы за однопартийное правительство?

— Само собой. Никакое другое не будет работать.

Убедительная победа консерваторов, по словам их сторонников, означает не то, что все проблемы в стране решены, но то, что избиратели доверяют действующему правительству:

— Я думаю, что это были самые справедливые выборы в истории, и они принесли справедливую победу человеку, который наиболее серьезно относится к управлению нашей страной, учитывая все имеющиеся проблемы.

—Есть и безработица, и преступность, у нас есть всё. Если с этим справиться, всё будет хорошо».

Панос Кицикопулос, Euronews:

— Несмотря на то, что в стране по-прежнему много проблем, выбор граждан в воскресенье был предельно ясен и неоспорим, если речь идёт о цифрах. Но подтвердятся ли ожидания граждан на практике — ещё предстоит выяснить.